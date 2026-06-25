НАТО: Україна має шанс у війні, але він тимчасовий

Наразі Київ перебуває у сприятливій фазі війни, але вона не триватиме довго.

Україна змогла створити "вікно можливостей" у війні проти росії, однак воно обмежене в часі.

Про це заявила заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська під час виступу на Конференції з питань відновлення України.

За її словами, Україна вже переломила хід війни, що помітно як на полі бою, так і в глибинних ударах по російській території.

Вона також заявила, що поведінка рф свідчить не про силу, а про слабкість, зокрема через атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Шекеринська підкреслила, що нинішні можливості України стали результатом поєднання військової підтримки партнерів, нових підходів та стійкості українського суспільства.

Водночас вона застерегла, що цей період не триватиме вічно.

"Такі вікна можливостей створюються ціною великих жертв, але вони не залишаються відкритими назавжди", – зазначила заступниця генсека НАТО.

Вона закликала союзників і надалі підтримувати Україну та зосередитися на її ключових пріоритетах.

Зазначимо, що днями стало відомо, що Рютте вирушить до Вашингтона перед самітом НАТО на тлі напруженості зі США.