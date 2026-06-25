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На Кінбурнській косі ЗСУ встановили український стяг

25 червня 2026, 15:44
На Кінбурнській косі ЗСУ встановили український стяг
Фото: dilovamova.com
Сили оборони повідомили про відступ російських військ із Кінбурнської коси після вогневого ураження.

У четвер, 25 червня, на Кінбурнській косі встановлено український синьо-жовтий прапор, а російські окупаційні війська залишили частину своїх позицій. 

Про це повідомило регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗСУ.

За даними військових, внаслідок потужного вогневого ураження підрозділи рф були змушені відступити із займаних рубежів, триває евакуація вцілілого особового складу.

"Окупанти залишають свої рубежі оборони", – зазначили у Силах оборони.

Водночас українські військові не уточнюють деталей щодо власної присутності на території коси.

Також у повідомленні висловлено сподівання, що ЗСУ в майбутньому зможуть просунутися далі на тимчасово окуповані території.

 
ЗСУвійнаКінбурнська коса

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