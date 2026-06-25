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Качинський планує повернути Україні орден Ярослава Мудрого

25 червня 2026, 18:09
Качинський планує повернути Україні орден Ярослава Мудрого
Фото: з вільних джерел
Відбувається це на тлі напруження у відносинах.

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив про намір повернути Україні орден князя Ярослава Мудрого II ступеня, яким його було нагороджено раніше.

Про це політик сказав під час пресконференції, пише RMF24

Качинський пояснив, що таким кроком хоче висловити своє ставлення до української влади, а не до українського народу.

"Я теж поверну орден… Це буде виразом мого ставлення, можливо, не стільки до українців, скільки до українських еліт", – заявив він.

Політик додав, що це рішення також є проявом його позиції щодо польського керівництва.

Він різко розкритикував участь представників України в міжнародних заходах у Польщі та звинуватив Київ у загостренні двосторонніх відносин.

Зокрема, Качинський негативно висловився про мера Львова Андрій Садовий, який бере участь у Конференції з питань відновлення України у Гданську.

За словами політика, такі події відображають нинішній стан відносин між країнами та свідчать про відсутність ілюзій щодо їхнього розвитку.

19 червня Навроцький у своєму зверненні повідомив, що все-таки позбавив Зеленського ордена. На тлі позбавлення Зеленського ордена міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від польської нагороди – Командорського хреста із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею". Наступного дня керівник ОП Кирило Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", а посол України в Польщі Василь Боднар – від Кавалерського хреста.

А вже 20 червня Зеленський повідомив, що повертає орден Навроцькому поштою.

 

Ярослав КачинськийУркраїнаорден

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