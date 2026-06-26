У Польщі закликали заблокувати переговори про вступ України до ЄС

Цей заклик не має юридичної сили.

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський закликає Варшаву заблокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України до ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

"Польща повинна почати блокувати чергові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", – вимагає Качинський. За його словами, цей заклик не має юридичної сили, оскільки він висловлює власну думку, а не позицію "ПіС". Оскільки жодних рішень з боку партійних органів не було, на Україну ці заяви не вплинуть, зазначає видання.

Качинський також запевнив, що продовжить підтримувати Україну у війні з росією та сприятиме її перемозі, назвавши такий підхід відповідним стратегічним інтересам Польщі. "Але Україна має знати: якщо вона хоче вступити до Європи, а ЄС є європейською організацією, то вона має бути нормальною європейською державою і не може мати на своїх прапорах геноцидників, причому геноцидників надзвичайно жорстоких", – заявив польський політик, додавши, що Варшава не забуває і про репарації з боку Німеччини.

Нагадаємо, загострення відносин між Києвом та Варшавою почалося після того, як Зеленський присвоїв одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА. Згодом Кароль Навроцький позбавив українського лідера ордена Білого Орла, а Зеленський повернув нагороду до Варшави через "Нову пошту", що додатково обурило польську сторону. Президент України також не відвідав Конференцію з відновлення України у Гданську, замість нього туди вирушила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.