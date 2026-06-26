Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі закликали заблокувати переговори про вступ України до ЄС

26 червня 2026, 15:17
У Польщі закликали заблокувати переговори про вступ України до ЄС
Цей заклик не має юридичної сили.

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський закликає Варшаву заблокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України до ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

"Польща повинна почати блокувати чергові раунди переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", – вимагає Качинський. За його словами, цей заклик не має юридичної сили, оскільки він висловлює власну думку, а не позицію "ПіС". Оскільки жодних рішень з боку партійних органів не було, на Україну ці заяви не вплинуть, зазначає видання.

Качинський також запевнив, що продовжить підтримувати Україну у війні з росією та сприятиме її перемозі, назвавши такий підхід відповідним стратегічним інтересам Польщі. "Але Україна має знати: якщо вона хоче вступити до Європи, а ЄС є європейською організацією, то вона має бути нормальною європейською державою і не може мати на своїх прапорах геноцидників, причому геноцидників надзвичайно жорстоких", – заявив польський політик, додавши, що Варшава не забуває і про репарації з боку Німеччини.

Нагадаємо, загострення відносин між Києвом та Варшавою почалося після того, як Зеленський присвоїв одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА. Згодом Кароль Навроцький позбавив українського лідера ордена Білого Орла, а Зеленський повернув нагороду до Варшави через "Нову пошту", що додатково обурило польську сторону. Президент України також не відвідав Конференцію з відновлення України у Гданську, замість нього туди вирушила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

ПольщаЯрослав КачинськийЄвросоюз

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Технології
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Переклад iPress – 26 червня 2026, 12:33
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Політика
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Переклад iPress – 26 червня 2026, 08:41
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Cуспільство
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2026, 12:55
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 червня 2026, 08:33
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється