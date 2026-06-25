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У росії зафіксовано найрізкіше подорожчання бензину за 20 років – Bloomberg

25 червня 2026, 19:32
У росії зафіксовано найрізкіше подорожчання бензину за 20 років – Bloomberg
pixabay
Бензин дорожчає шоковими темпами, викликаючи дефіцит і паніку на АЗС.

У регіонах рф зафіксовано найшвидше зростання цін на бензин щонайменше за останні два десятиліття. 

За даними Bloomberg, роздрібні ціни за тиждень підскочили приблизно на 3%.

За інформацією російської статистичної служби, середня ціна бензину за період 16–22 червня зросла до 71,20 рубля за літр, що стало рекордним тижневим стрибком за понад 20 років.

Причиною називають перебої в роботі нафтопереробних заводів після атак безпілотників по енергетичній інфраструктурі, зокрема по об’єктах у московському регіоні. Це призвело до панічних закупівель, черг на АЗС і локального дефіциту пального в низці регіонів.

На тлі ситуації російська влада запроваджує обмеження на продаж пального та закликає населення не створювати запасів.

Водночас темпи зростання цін на дизельне паливо прискорилися до 2,7% проти 0,8% тижнем раніше.

Економісти зазначають, що атаки на енергетичну інфраструктуру рф стають довгостроковим фактором тиску на російську економіку.

За даними російської статистики, виробництво нафтопродуктів у травні впало більш ніж на 13%, що є найглибшим спадом за останні роки.

Крім того, значна частина регіонів рф уже стикається з перебоями або обмеженнями продажу пального.

За даними агенції, від початку року українські дрони завдали десятки ударів по російських нафтопереробних заводах, що суттєво вплинуло на внутрішній ринок пального.

На тлі бензинової кризи росія шукає бензин у Казахстані через проблеми з паливом.

 

 
Росіябензинвійна

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