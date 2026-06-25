Французькі АЕС зупиняють реактори через високі температури

Спека змусила Францію скоротити виробництво на двох ядерних реакторах.

У Франції призупинили роботу двох ядерних реакторів через аномальну спеку та екологічні обмеження, спрямовані на захист річкових екосистем.

Про це повідомляє агенція AFP.

Рішення ухвалив французький енергетичний оператор Électricité de France, який заявив про необхідність дотримання температурних норм для водойм, що використовуються для охолодження реакторів.

Зупинка торкнулася атомних станцій у Ножан-сюр-Сен на річці Сені та у Буже на річці Рона поблизу Ліона. Електростанції використовують річкову воду для охолодження, після чого вона повертається у водойми з підвищеною температурою.

За даними видання, ще раніше один із реакторів у Ножан-сюр-Сен уже знижував потужність, щоб мінімізувати вплив на довкілля під час рекордної спеки.

Також повідомляється, що атомна станція "Гольфеш" на південному заході Франції вже раніше повністю зупиняла роботу через аналогічні обмеження, пов’язані з високими температурами.

Нагадаємо, що 24 червня у Франції зафіксовано найбільш спекотний день в історії.