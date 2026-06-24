У Франції зафіксовано найбільш спекотний день в історії

Жертвами стали мінімум 40 осіб.

Національна метеорологічна служба Франції оголосила, що вівторок, 23 червня, став найбільш спекотним днем в історії країни принаймні з 1947 року, коли почали вести спостереження.

Про це пише The Guardian.

Особливо потерпають від аномальних температур західні регіони, де прогрілося до понад 44 градусів.

Рятуючись від спеки, за останні дні на воді загинули вже близько 40 людей. Щодня кількість потопельників зростає.

У Парижі Ейфелева вежа та Лувр оголосили про скорочення робочого часу. Найвідоміший музей світу зачинив двері на 2 години раніше графіку, а підйоми на вежу припинилися аж на 8 годин раніше, ніж зазвичай.

Влада закликає людей не користуватися транспортом, наскільки це можливо, і переходити на режим роботи з дому. Особливо вразлива залізниця: колії не витримують палючого сонця.