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кремль поступово розуміє, що не переможе – Мерц

25 червня 2026, 17:48
кремль поступово розуміє, що не переможе – Мерц
Wikipedia
Він вважає, що Україна перебуває у сильнішій позиції у війні.

росія починає усвідомлювати, що не зможе виграти війну проти України. 

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття Конференції з питань відновлення України в Ґданську.

За його словами, Україна наразі перебуває у позиції сили, що має змусити москву сісти за стіл переговорів.

"До москви починає доходити: росія не виграє цю війну… Настав час починати переговори, заморозити лінію фронту та припинити вбивства", – сказав Мерц.

Він наголосив, що військова й цивільна підтримка України залишається ключовою, а останні міжнародні зустрічі, зокрема саміт G7 та засідання європейських форматів, демонструють єдність Заходу.

Канцлер підкреслив, що Європа продовжує постачання систем ППО, підтримує створення спільних оборонних підприємств і розширює інвестиції у відновлення України.

Окремо він нагадав про запуск європейського флагманського інвестфонду для відбудови України, який об’єднує Німеччину, Польщу, Францію та Італію та має залучити приватний капітал у стратегічні сектори економіки.

Мерц також наголосив на необхідності реформ в Україні, зокрема у сфері боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права, як умови для євроінтеграції та довіри інвесторів.

Крім того, він звернув увагу на важливість підготовки до наступного опалювального сезону та продовження підтримки енергетичного сектору України.

Завершуючи виступ, канцлер згадав історичні події, пов’язані з початком Другої світової війни поблизу Ґданська, та наголосив, що сучасна Європа будується на принципах миру та співпраці.

Зазначимо, що цьогорічна Конференція з відбудови України відбудеться 25-26 червня у польському Гданську на тлі напруження відносин між Києвом і Варшавою. 

І тому Свириденко підтвердила, що очолить делегацію України на Конференції з відбудови в Польщі замість Зеленського

 
РосіявійнаФрідріх Мерц

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