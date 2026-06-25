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Чехія передала Україні партію навчальних літаків

25 червня 2026, 18:29
Чехія передала Україні партію навчальних літаків
Фото: gettyimages.com
Їх використовуватимуть для підготовки пілотів за стандартами НАТО.

П'ять літаків ALTO NG передав уряд Чехії, ще п'ять профінансували чеські громадяни через благодійний фонд. 

Борти використовуватимуть для підготовки українських пілотів за стандартами НАТО, зазначили у Мінобороні. 

Передачу літаків забезпечили учасники Коаліції спроможностей повітряних сил. П'ять бортів Україна отримала за підтримки уряду Чехії, ще п'ять були придбані завдяки збору коштів чеськими громадянами через благодійний фонд Dárek pro Putina.

У відомстві додали, що нові літаки дозволять створити в Україні повноцінну систему початкової льотної підготовки, скоротити витрати на навчання пілотів і прискорити їхню адаптацію до сучасної західної авіації.

ALTO NG оснащені сучасним обладнанням для відпрацювання базових льотних навичок, навігації, процедур зльоту та посадки, а також підготовки до переходу на західні бойові літаки.

У Міноборони наголосили, що використання таких тренувальних платформ підвищить якість підготовки льотчиків і сприятиме зміцненню спроможностей української військової авіації.

Раніше також Чехія передала гуманітарну допомогу для потреб Сил оборони України на близько 20 млн грн

 
Чехіяпідтримка України

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