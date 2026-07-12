Німеччина виділила 90 млн євро на закупівлю 50 тисяч українських дронів

Уряд Німеччини профінансує масштабне замовлення українських ударних безпілотників Shrike.

Уряд Німеччини виділив 90 млн євро на закупівлю 50 тисяч українських FPV-дронів Shrike для Сил оборони. Це може стати одним із найбільших замовлень безпілотників, профінансованих західною країною для України.

Про це інформує агенція Reuters.

За даними агентства, уряд ФРН виділив на ці цілі 90 млн євро. Контракт, про який раніше офіційно не повідомляли, може стати однією з найбільших закупівель безпілотників для України, профінансованих західною державою.

Йдеться про FPV-дрони Shrike виробництва української компанії SkyFall. Безпілотники оснащені програмним забезпеченням американської компанії Auterion, що дозволяє їм автономно відстежувати та уражати рухомі цілі на фінальному етапі польоту.

Генеральний директор Auterion Лоренц Майєр підтвердив масштаби контракту, зазначивши, що його фінансує одна з європейських країн. За його словами, частину безпілотників уже передали Україні, а решту планують поставити до кінця року.

У SkyFall підтвердили участь Німеччини у фінансуванні закупівлі, однак від коментарів щодо деталей контракту відмовилися. Міністерства оборони України та Німеччини також не коментували інформацію Reuters.

Нагадаємо, у червні Велика Британія оголосила про намір передати Україні до кінця року 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет і радарів для систем протиповітряної оборони. Крім того, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати закуповуватимуть українські дрони.