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Кандидат у прем'єри Британії підтвердив курс на підтримку України

09 липня 2026, 12:19
Кандидат у прем'єри Британії підтвердив курс на підтримку України
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Бернем обіцяє продовжувати курс на підвищення оборонних витрат і посилення ролі в НАТО.

Енді Бернем, який, як очікується, цього місяця стане новим прем'єр-міністром Великої Британії, виклав своє бачення зовнішньої політики, пообіцявши продовжувати підтримку України на тому ж рівні.

Про це він написав у колонці для Times.

Бернем заявив, що його зовнішньополітичними пріоритетами будуть підвищення національної безпеки Британії, зміцнення чинних альянсів, посилення співпраці з Європою та підтримка України у війні з росією. Він наголосив, що Британія стикається з дедалі небезпечнішим світом, де "зростає російська агресія, конфлікт на Близькому Сході, кліматична та енергетична нестабільність, а також технології, які швидко змінюють характер війни".

"Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні", – написав політик. За словами Бернема, уряд Стармера довів лідерство Великої Британії, створивши та ставши співголовою "коаліції рішучих" для підтримки "хороброго українського народу". Він також згадав, що під час перебування на посаді мера Великого Манчестера надавав підтримку мерам Києва та Львова.

Нагадаємо, останній з потенційних конкурентів Бернема у боротьбі за лідерство в Лейбористській партії заявив, що не висуватиме своєї кандидатури. Якщо Бернем залишиться єдиним претендентом, він стане лідером партії наступної п'ятниці, а вже 20 липня обійме посаду прем'єр-міністра.

БританіяЕнді Бернемпідтримка України

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