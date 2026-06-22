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ПОЛІТИКА

The Guardian назвав головного претендента на заміну Стармеру

22 червня 2026, 11:11
The Guardian назвав головного претендента на заміну Стармеру
Фото: Getty Images
Головним претендентом на його заміну називають Енді Бернема.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер може вже найближчим часом оголосити про відставку, а головним претендентом на його заміну називають Енді Бернема, лейбориста та мера Великого Манчестера.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, Стармер може оголосити про свої плани вже в понеділок. Останніми тижнями союзники британського лідера запевняли, що він готовий боротися за збереження лідерства, однак після перемоги Бернема на довиборах у Мейкерфілді ситуація суттєво змінилася. Дедалі більше депутатів і членів уряду закликають Стармера визначити графік відходу, вважаючи, що його позиції ослабли після невдалих місцевих виборів.

За даними джерел The Guardian, вихідними прем'єр перебував у заміській резиденції Чекерс, де обговорював політичне майбутнє та працював над можливим планом передачі влади. Він може залишитися на посаді до осінньої конференції Лейбористської партії для впорядкованого перехідного періоду. Бернем уже заручився значною підтримкою серед депутатів-лейбористів, хоча питання проведення повноцінних внутрішньопартійних виборів залишається відкритим.

Нагадаємо, політична криза загострилася після поразки лейбористів на місцевих виборах. Ще у травні шестеро провідних міністрів, включно з главою МЗС Іветт Купер, узгодили спільну позицію щодо необхідності зміни керівництва, однак Стармер тоді відмовився йти у відставку. Першим про відхід оголосив міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг, заявивши про втрату довіри до прем'єра.

БританіяКір Стармер

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