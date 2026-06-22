Україна посилює удари по Керченській протоці: Крим ризикує логістичним колапсом

Удари по Криму та логістичних маршрутах мають на меті зниження військового потенціалу рф.

Україна веде системну кампанію проти російської окупаційної інфраструктури в Криму, і нові удари по району Керченської протоки наближають півострів до логістичних проблем.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними звіту, українські сили завдали ударів по порту Кавказ на косі Чушка в Краснодарському краї, розташованому на північ від Керченського мосту. Внаслідок атаки загорівся резервуарний парк і територія нафтобази, яка використовується для постачання пального до окупованого Криму та південних регіонів України. Геолокаційні кадри підтверджують масштабну пожежу, зокрема горіння щонайменше трьох поромів.

Також під удар потрапила нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" у Керчі, яку росія використовує для перевалки пального, мазуту та скрапленого газу через Керченську протоку. Об’єкт розташований менш ніж за кілометр від Керченського мосту, і його робота напряму пов’язана з поромним сполученням між Кримом і материковою частиною рф.

Окупаційна влада Криму підтвердила нічні атаки безпілотників, а також запровадила обмеження на продаж пального на заправках півострова. Крім того, було тимчасово зупинено поромне сполучення через Керченську протоку, а частину вантажного транспорту перенаправили в об’їзд через окуповані території півдня України.

За оцінками російських мілблогерів, скорочення кількості доступних поромів навіть після втрати кількох одиниць може суттєво ускладнити логістику між Кримом і росією.

Водночас на півострові зафіксовані перебої з електропостачанням у низці міст, зокрема в Сімферополі, Севастополі та Джанкої, що російська сторона пояснює аваріями на енергомережах.

За даними українських військових, удари по Криму та логістичних маршрутах мають на меті зниження військового потенціалу рф у регіоні та поступове позбавлення Криму статусу ключового плацдарму для операцій на півдні.