Глава МЗС Британії закликала Стармера піти у відставку

Раніше медіа писали, що Стармер може залишити посаду вже завтра, 22 червня.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер сказала прем’єр-міністру Кіру Стармеру піти у відставку.

Про це пише Sky News.

Купер, яка вважається однією з найвищих за рангом міністрів в уряді Стармера, передала прем’єру це повідомлення приватно на вихідних.

Наразі Стармер перебуває далеко від Даунінг-стріт – вулиці, де розташований офіс прем’єр-міністра. Разом з дружиною і дітьми він проводить вихідні у заміській резиденції "Чекерс". Міністр торгівлі Пітер Кайл також повідомив Sky News, що не розмовляв зі Стармером з п’ятниці, але востаннє вони мали "відверту розмову" про проблеми прем’єра на посаді.