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Глава МЗС Британії закликала Стармера піти у відставку

21 червня 2026, 16:53
Глава МЗС Британії закликала Стармера піти у відставку
Фото: Getty Images
Раніше медіа писали, що Стармер може залишити посаду вже завтра, 22 червня.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер сказала прем’єр-міністру Кіру Стармеру піти у відставку. 
 
Про це пише Sky News.
 
Купер, яка вважається однією з найвищих за рангом міністрів в уряді Стармера, передала прем’єру це повідомлення приватно на вихідних.
 
Наразі Стармер перебуває далеко від Даунінг-стріт – вулиці, де розташований офіс прем’єр-міністра. Разом з дружиною і дітьми він проводить вихідні у заміській резиденції "Чекерс". Міністр торгівлі Пітер Кайл також повідомив Sky News, що не розмовляв зі Стармером з п’ятниці, але востаннє вони мали "відверту розмову" про проблеми прем’єра на посаді.
 
Нагадаємо, що раніше видання Observer писало, що Стармер може оголосити про свою відставку вже у понеділок, 22 червня. Як зазначається, спершу про своє майбутнє він планував поговорити з дружиною. Таке рішення Стармер може ухвалити після перемоги члена Лейбористської партії Енді Бернема на довиборах в окрузі Мейкерфілд, що забезпечило йому місце в парламенті. Вважається, що Бернем – один з головних конкурентів Стармера на посаду прем’єра.

 

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