Стармер: Я братиму участь у боротьбі за лідерство

Прем'єр Британії відреагував на перспективу появи конкурента в Лейбористській партії.

У п’ятницю прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що братиме участь у можливих перегонах за посаду лідера Лейбористської партії.

Про це інформує агенція Reuters.

Заява пролунала після того, як мер Манчестера Енді Бернем переміг на довиборах в окрузі Мейкерфілд і отримав можливість висунути свою кандидатуру на посаду лідера лейбористів.

Стармер зазначив, що не вважає внутрішньопартійну боротьбу корисною для країни, однак готовий захищати своє лідерство.

"Якщо буде боротьба, то так, я братиму участь і висуну свою кандидатуру", – сказав він.

Прем’єр також наголосив, що не має наміру відмовлятися від посади лідера партії.

У понеділок Бернем має скласти присягу депутата Палати громад. Відповідно до правил Лейбористської партії, претенденти на посаду лідера повинні бути членами парламенту.

Для офіційного запуску кампанії кандидату необхідно заручитися підтримкою щонайменше 81 депутата-лейбориста. З огляду на чисельність фракції та вплив Бернема, досягнення цього порогу не вважають проблемою.

Також Стармер прокоментував суд над українцем та румуном за підпал майна, пов'язаного з ним.