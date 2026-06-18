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Британія готується до можливої "помсти" рф за захоплення танкера тіньового флоту

18 червня 2026, 10:19
Британія готується до можливої
Судновласникам радять проявляти підвищену пильність.

Британські чиновники вважають, що рф спробує помститися за захоплення Королівською морською піхотою танкера тіньового флоту Smyrtos.

Про це пише The Guardian.

Військові джерела повідомили, що Британія розглядала варіанти можливих відповідей росії на захоплення судна, яке перевозило російську нафту вартістю $40 млн до Індії. "Захоплення Smyrtos готувалося вже давно. Очікується, що росія спробує вжити заходів помсти. Якщо вони це зроблять, відповідь може бути глобальною. Вони, ймовірно, не поспішатимуть і оберуть найкращий момент", – зазначило джерело.

Офіційного попередження британським капітанам та судновласникам поки не надавали, однак Британська торгова палата судноплавства підтвердила розуміння підвищеного ризику. "Ми усвідомлюємо підвищений ризик, і власники оцінюють його самостійно. З точки зору галузі, більша пильність є більш поширеною, враховуючи події останніх кількох днів", – зазначив речник палати.

Через кілька днів після захоплення танкера російські моряки з фрегата "Адмірал Григорович" відкрили попереджувальний вогонь поблизу британської яхти в Ла-Манші. У британському Міноборони не вважають цей інцидент відповіддю, однак видання зазначає, що він демонструє підвищену нервозність рф на тлі напруженості з Лондоном через підтримку України.

Затримання Smyrtos стало першим випадком, коли британські військові захопили нафтовий танкер, пов'язаний з росією. Британія стверджує, що захопила судно, оскільки воно було фальшиво зареєстроване під прапором Камеруну, а отже юридично не має громадянства. Міністерство транспорту заявило, що постійно контактує з галуззю для надання найновіших рекомендацій, але не коментує деталі таких порад.

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