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В Естонії знайшли український безпілотник з бойовою частиною

22 червня 2026, 13:04
В Естонії знайшли український безпілотник з бойовою частиною
Фото: Scanpix / Postimees
Дрон з 5-кілограмовою бойовою частиною лежав у полі біля кордону з росією два тижні.

В Естонії неподалік кордону з росією знайшли у полі безпілотник з бойовою частиною, ймовірно один із українських апаратів, які "заблукали" на шляху до цілей у росії під час попередніх атак.

Про це повідомляє ERR.

Апарат виявили близько двох тижнів тому в районі села Риуге на південному сході Естонії, проте публічно про це не повідомляли. Дрон знайшов місцевий мешканець на своїй земельній ділянці. Очільник Департаменту естонської поліції безпеки Гаррюс Пуусепп розповів, що повідомлення про знахідку надійшло 10 червня. Основна частина апарата лежала у високій траві, а уламки виявили також на дереві, ймовірно, дрон спершу врізався у крону.

Припускають, що це один з апаратів, які могли залетіти на територію Естонії під час повітряної тривоги 3 червня. "Ймовірно це один з тих, які фіксувалися нашими радарами і військових відправляли шукати їх, але подальших підтверджень не знайшлося. Один такий ймовірний БпЛА перестав фіксуватися на радарах неподалік місця знахідки уламків", – прокоментував Пуусепп.

В апараті виявили бойову частину вагою близько 5 кг. Нагадаємо, того дня українські ударні безпілотники летіли атакувати об'єкти на території росії в районі Санкт-Петербурга.

Естоніядронивійна в Україні

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