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CУСПІЛЬСТВО

Біля окупованого Криму стався найпотужніший за останній час землетрус

22 червня 2026, 10:28
Біля окупованого Криму стався найпотужніший за останній час землетрус
Усі чотири землетруси сталися в акваторії Чорного моря поблизу Кримського півострова.

У понеділок, 22 червня, поблизу тимчасово окупованого Криму сталася серія землетрусів з епіцентром у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю.

У пресслужбі повідомили, що перший землетрус було зареєстровано о 05:09. Його магнітуда становила 3,7, а епіцентр розташовувався в Чорному морі за 8 кілометрів від узбережжя Криму на глибині 24 кілометри.

Приблизно через 20 хвилин, о 05:27, стався другий поштовх. Магнітуда землетрусу становила 3,3. Епіцентр знаходився за 13 кілометрів від узбережжя Криму на глибині 16 кілометрів.

Третій землетрус зафіксували о 06:14. Його магнітуда становила 3,8. Епіцентр розташовувався за 7 кілометрів від узбережжя Криму на глибині 25 кілометрів.

Через годину, о 07:11, стався четвертий поштовх. Його магнітуда сягнула 3,6. Епіцентр знаходився за 13 кілометрів від кримського узбережжя на глибині 19 кілометрів.

Усі чотири землетруси сталися в акваторії Чорного моря поблизу Кримського півострова.

У центрі контролю уточнили, що за класифікацією всі зафіксовані поштовхи відносяться до відчутних землетрусів.

31 травня близько 19:09 у Чорному морі поблизу Криму стався землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

17 травня в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера.

Кримземлетрусросія окупанти

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