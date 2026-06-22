росія атакувала турецький суховантаж у Чорному морі: загинув член екіпажу

Удар стався відразу після візиту турецького міністра до москви.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що серед суден, що постраждали від ударів у Чорному морі за останню ніч, був турецький суховантаж.

Про це він повідомив у X.

За словами Сибіги, вночі 22 червня росія завдала удару по турецькому суховантажу. "І це сталося безпосередньо після турецького візиту високого рівня до росії на рівні очільника МЗС. Це чітка демонстрація, що словам росії не можна довіряти. росія залишається головною загрозою для безпеки й процвітання у Чорному морі", – заявив міністр.

Український флот врятував команду постраждалого судна, переважно громадян Туреччини та Індії. Один член екіпажу, громадянин Єгипту, загинув. Під удари потрапили також інші два судна під прапорами Палау та Белізу, їхні екіпажі не постраждали.

"Інформуємо усі країни та організації про цю нахабну атаку на міжнародне право і свободу навігації. Це вимагає сильної та принципової реакції з боку міжнародної спільноти та Міжнародної морської організації", – підсумував Сибіга.