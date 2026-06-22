Польський бізнес закликав Варшаву і Київ припинити політичний конфлікт

Представники польського бізнесу наголосили, що після лютого 2022 року суспільство та підприємці інвестували колосальні зусилля в підтримку України.

Польська Рада підприємництва звернулася до влади Польщі та України із закликом негайно припинити політичний конфлікт та повернутися до прагматичного діалогу.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Представники польського бізнесу наголосили, що після лютого 2022 року суспільство та підприємці інвестували колосальні зусилля в підтримку України, сформувавши унікальний капітал довіри. На їхню думку, нинішня "популістська риторика" та обмін медіашпильками здатні зруйнувати тисячі комерційних ланцюжків і партнерств та призвести до серйозних фінансових втрат для обох сторін.

Нагадаємо, напруга між Києвом і Варшавою виникла після того, як Кароль Навроцький ініціював процедуру позбавлення Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одному з підрозділів ССО почесного найменування на честь Героїв УПА. Українська сторона заявила, що рішення не було спрямоване проти Польщі, однак суперечка швидко вийшла за межі історичної дискусії й перейшла у політичну площину. Додатковим чинником стали давні розбіжності навколо Волинської трагедії та політики історичної пам'яті.

19 червня Навроцький у своєму зверненні повідомив, що все-таки позбавив Зеленського ордена. На тлі позбавлення Зеленського ордена міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від польської нагороди – Командорського хреста із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею". Наступного дня керівник ОП Кирило Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", а посол України в Польщі Василь Боднар – від Кавалерського хреста.

20 червня Зеленський повідомив, що повертає орден Навроцькому поштою.

Після цього від ордена Білого Орла відмовилися другий, третій і п'ятий президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко й Петро Порошенко.