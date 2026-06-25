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На конференції в Ґданську укладуть 160 угод на €10 млрд

25 червня 2026, 15:06
На конференції в Ґданську укладуть 160 угод на €10 млрд
Фото: РБК-Україна
Пакти охоплять відновлення, бізнес, енергетику та оборонний сектор України.

На Міжнародній конференції з відновлення України, що проходить у польському Ґданську, очікується підписання 160 угод загальною вартістю понад 10 млрд євро. 

Про це оголосила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час відкриття заходу 25 червня.

За її словами, залучені ресурси будуть спрямовані за п’ятьма ключовими напрямами: європейська інтеграція, розвиток людського капіталу, підтримка бізнесу, регіональний і місцевий розвиток, а також оборона, яка вперше включена до структури конференції як окремий напрям.

"Ми очікуємо 160 угод на понад 10 млрд євро, які акумулюють ресурси за п’ятьма вимірами. Вперше серед них є оборонний компонент", – наголосила глава уряду.

Також Свириденко повідомила, що в найбільшому за всю історію URC бізнес-ярмарку візьмуть участь понад 80 українських компаній та близько 2 тисяч представників міжнародного бізнесу.

Окремою подією конференції стане запуск нового формату Енергетичної платформи, яка має перетворитися на постійний механізм координації міжнародної підтримки українського енергетичного сектору.

Прем’єр-міністр підкреслила, що ключовими пріоритетами України залишаються безпека, енергетична стійкість, розвиток приватного сектору та залучення інвестицій.

"Відновлення України – це не лише відбудова зруйнованого, а й інвестиція у сильну Європу. Саме тому одним із пріоритетів є зміцнення української оборонної промисловості, яка вже сьогодні створює сучасні технології, що довели свою ефективність на полі бою та працюють на посилення європейської безпеки", – зазначила Свириденко.

Раніше ми писали, що Свириденко підтвердила, що очолить делегацію України на Конференції з відбудови в Польщі замість Зеленського

 
Українапідтримка України

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