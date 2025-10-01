російська "таємна армія" ботів підриває західні демократії зсередини – Макрон

Через армію ботів кремль атакує фундаментальні цінності Заходу, намагаючись зруйнувати демократії зсередини.

Президент Франції Еммануель Макрон попередив про серйозну загрозу з боку рф, яка, за його словами, веде інформаційну війну проти західних демократій, використовуючи "таємну армію" цифрових ботів.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми будемо наївними, якщо не визнаємо, що російська таємна армія вже діє в наших демократіях. Це безликі цифрові воїни - боти, які маніпулюють громадською думкою у Франції, Німеччині та по всій Європі", - наголосив Макрон.

Президент Франції зазначив, що західні країни тривалий час недооцінювали здатність росії впливати на демократичні суспільства. Хоча РФ є економічно слабшою за Європу, її військово-промисловий потенціал зростає значно швидше.

"росія виробляє більше зброї і робить це швидше. Ми недооцінили її амбіції та здатність дестабілізувати ситуацію", - заявив він.

Макрон окреслив, що Європа сьогодні перебуває у стані постійної конфронтації, де однією з головних загроз є росія. За його словами, Кремль системно втручається у вибори, здійснює кібератаки, використовує міграційні потоки як інструмент тиску, а також змінює свою ядерну доктрину.

"Поряд із тероризмом, росія це найсерйозніша структурна загроза для європейської безпеки", підкреслив він.

Макрон наголосив, що демократичні суспільства особливо вразливі до маніпуляцій через відкритість і свободу слова. Саме це, на його думку, активно використовує росія, щоб підірвати довіру до інституцій, впливати на вибори й поширювати дезінформацію.