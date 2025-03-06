Макрон закликає до підтримки України і готовності Європи діяти самостійно

Президент Франції також висловив занепокоєння змінами у зовнішній політиці США.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що майбутнє Європи та її безпека "не можуть вирішуватися в москві чи Вашингтоні". Таким чином, він розкритикував американо-російські переговори щодо України та закликав до довгострокової підтримки Києва.

У своєму зверненні до нації в середу ввечері Макрон наголосив, що Європа має бути готова до розширення допомоги Україні, включно з можливим відправленням європейських військових. Він зазначив, що такі сили "не будуть воювати на лінії фронту", але можуть гарантувати виконання мирної угоди, коли її буде підписано.

Президент Франції також висловив занепокоєння змінами у зовнішній політиці США, особливо з огляду на майбутні вибори. Він підкреслив, що, хоча сподівається на подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів, Європа повинна бути готова діяти самостійно.

Макрон попередив про ризики, які несе росія, зазначивши, що москва має намір значно наростити свою військову потужність до 2030 року. За його словами, це свідчить про те, що кремль не збирається зупинятися на Україні.

"Ми повинні продовжувати допомагати українцям чинити опір, поки вони не зможуть домовитися з росією про міцний мир для себе і для всіх нас. Ось чому шлях до миру не може включати в себе відмову від України, зовсім навпаки. Мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну і під владою російського диктатора. Мир не може бути капітуляцією України. Він не може бути її розпадом", - сказав Макрон.

Президент нагадав, що росія не дотримується угод перемир'я, не збирається зупиняти свою агресію, яка дуже швидко може перетворити всю Європу на вогнище конфлікту. А значить, її треба зупинити і пам'ятати, що Європа спроможна зробити так, щоб безпека нічим не порушувалася.

Тим часом європейські дипломати повідомили, що Франція та Велика Британія активно працюють над мирним планом для України, який може бути узгоджений уже найближчими днями.

Також французький президент Еммануель Макрон заявив, що розпочне обговорення використання ядерного потенціалу Франції для захисту європейських союзників.