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ПОЛІТИКА

Макрон закликав французькі компанії призупинити інвестиції в США через нові тарифи Трампа

03 квітня 2025, 19:58
Макрон закликав французькі компанії призупинити інвестиції в США через нові тарифи Трампа
Фото: Укрінформ
Він додав, що вважає важливим, щоб "майбутні або оголошені за останні тижні інвестиції були тимчасово припинені", доки ситуація зі США не проясниться.

Французькі компанії мають призупинити інвестиції у США через рішення президента Дональда Трампа запровадити проти Євросоюзу нові тарифи.

Про це на зустрічі з представниками французьких компаній заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Monde.

"Ми не наївні, тому будемо захищатися", - наголосив французький лідер.

Він додав, що вважає важливим, щоб "майбутні або оголошені за останні тижні інвестиції були тимчасово припинені", доки ситуація зі США не проясниться.

"Який сигнал це надішле, якщо великі європейські гравці почнуть інвестувати мільярди євро в американську економіку в той момент, коли вони нас атакують?" - поставив запитання президент.

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом нові мита на імпорт товарів викликали хвилю критики з боку світових економістів і провідних медіа. Аналітики попереджають: якщо ці заходи залишаться чинними і призведуть до відповідних санкцій з боку ЄС, Китаю та інших партнерів, світ може опинитися на порозі нової економічної кризи.

СШАДональд ТрампмитаЕмануель Макрон

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