Маляр: На Харківщині звільнено майже 388 населених пунктів

Вдалося звільнити 150 тисяч людей

З 6 вересня 2022 року в Харківській області українським військам вдалося звільнити близько 388 населених пунктів і 150 тисяч людей.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр

"Обіцяла вам уточнені дані по звільнених на Харківщині територіях… Тож, з 6 вересня на Харківщині звільнено: близько 8500 кв. км., близько 388 населених пунктів, близько 150 тисяч людей", - сказала вона.

Маляр наголосила, що цю інформацію варто сприймати у загальному контексті війни, оскільки лінія фронту складає 2500 км, а активні бойові дії йдуть на лінії 1300 км.

13 вересня 2022 року Маляр повідомляла, що за кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.