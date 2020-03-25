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Мародерство, інфляція та протести: МВФ пояснив наслідки дефолту для України

Так він прокоментував заяви деяких українських політиків та олігархів щодо необхідності оголошення дефолту у зв’язку з економічною кризою
Оголошення Україною дефолту може призвести до соціальної нестабільності, міжнародної ізоляції України та насильства на вулицях.
Мародерство, інфляція та протести: МВФ пояснив наслідки дефолту для України Фото: Владислав Рашкован / з вільних джерел

Про це повідомив представник України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, повідомляє "Громадське".

Так він прокоментував заяви деяких українських політиків та олігархів щодо необхідності оголошення дефолту у зв’язку з економічною кризою.

"В Україні є доволі вперта група людей, яка "продає" багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту. Мовляв, лише боягузи платять за борги - навіщо нам шукати зовнішнє фінансування на боротьбу з кризою", - повідомив представник МВФ.

Рашкован навів такі ймовірні наслідки дефолту для України:

  • Девальвація;

  • Інфляція;

  • Банкрутство;

  • Порожні магазини;

  • Набіги на банки;

  • Соціальні протести;

  • Насильство на вулицях;

  • Мародерство;

  • Міжнародна ізоляція.

"Я також рекомендую політикам, зокрема депутатам, подивитися на яскраві картинки з Аргентини, Еквадору, Росії і деяких інших країн. Всі вони пов'язані зі словом "дефолт", - додав Рашкован.

Зазначимо, що протягом 2020 року Україні потрібно сплатити для погашення державного боргу та виплати відсотків за ним близько третини всіх грошей, передбачених у бюджеті. За даними Міністерства фінансів, станом на початок лютого 2020 року розмір державного боргу складає 83,43 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк надасть Україні 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом

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25 03 2020 14:01
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