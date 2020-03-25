Мародерство, інфляція та протести: МВФ пояснив наслідки дефолту для України
Про це повідомив представник України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, повідомляє "Громадське".
Так він прокоментував заяви деяких українських політиків та олігархів щодо необхідності оголошення дефолту у зв’язку з економічною кризою.
"В Україні є доволі вперта група людей, яка "продає" багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту. Мовляв, лише боягузи платять за борги - навіщо нам шукати зовнішнє фінансування на боротьбу з кризою", - повідомив представник МВФ.
Рашкован навів такі ймовірні наслідки дефолту для України:
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Девальвація;
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Інфляція;
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Банкрутство;
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Порожні магазини;
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Набіги на банки;
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Соціальні протести;
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Насильство на вулицях;
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Мародерство;
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Міжнародна ізоляція.
"Я також рекомендую політикам, зокрема депутатам, подивитися на яскраві картинки з Аргентини, Еквадору, Росії і деяких інших країн. Всі вони пов'язані зі словом "дефолт", - додав Рашкован.
Зазначимо, що протягом 2020 року Україні потрібно сплатити для погашення державного боргу та виплати відсотків за ним близько третини всіх грошей, передбачених у бюджеті. За даними Міністерства фінансів, станом на початок лютого 2020 року розмір державного боргу складає 83,43 мільярда доларів.
Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк надасть Україні 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом
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