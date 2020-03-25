Мародерство, інфляція та протести: МВФ пояснив наслідки дефолту для України

Так він прокоментував заяви деяких українських політиків та олігархів щодо необхідності оголошення дефолту у зв’язку з економічною кризою

Оголошення Україною дефолту може призвести до соціальної нестабільності, міжнародної ізоляції України та насильства на вулицях.

Про це повідомив представник України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, повідомляє "Громадське".

Так він прокоментував заяви деяких українських політиків та олігархів щодо необхідності оголошення дефолту у зв’язку з економічною кризою.

"В Україні є доволі вперта група людей, яка "продає" багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту. Мовляв, лише боягузи платять за борги - навіщо нам шукати зовнішнє фінансування на боротьбу з кризою", - повідомив представник МВФ.

Рашкован навів такі ймовірні наслідки дефолту для України:

Девальвація;

Інфляція;

Банкрутство;

Порожні магазини;

Набіги на банки;

Соціальні протести;

Насильство на вулицях;

Мародерство;

Міжнародна ізоляція.

"Я також рекомендую політикам, зокрема депутатам, подивитися на яскраві картинки з Аргентини, Еквадору, Росії і деяких інших країн. Всі вони пов'язані зі словом "дефолт", - додав Рашкован.

Зазначимо, що протягом 2020 року Україні потрібно сплатити для погашення державного боргу та виплати відсотків за ним близько третини всіх грошей, передбачених у бюджеті. За даними Міністерства фінансів, станом на початок лютого 2020 року розмір державного боргу складає 83,43 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк надасть Україні 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом