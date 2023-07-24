Маск перейменував соцмережу Twitter

В компанії розпочався анонсований перехід до нового логотипу.

Американський мільярдер Ілон Маск опублікував у Twitter новий логотип "X" замість відомого синього птаха й фактично перейменував відому соціальну мережу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у понеділок Ілон Маск і головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно оприлюднили логотип для платформи соціальних медіа, який містив білий "X" на чорному фоні як заміну знайомого символу синього птаха.

У відповідь на твіт із запитанням, як твіти називатимуться під "X", Ілон Маск відповів "x's".

Крім того, Ілон Маск зазначив, що домен X.com уже перенаправляє на сайт Twitter.

Раніше власник Twitter Ілон Маск уже змінював логотип Twitter - у квітні лого пташки було тимчасово замінене на іконку криптовалюти Dogecoin у вигляді собаки породи Сіба-іну. Після цього вартість Dogecoin на біржі Binance зросла на 30%.