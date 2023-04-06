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Маск зняв обмеження з російських та китайських акаунтів

06 квітня 2023, 15:49
Маск зняв обмеження з російських та китайських акаунтів
джерело blogdumoderateur
Twitter відмінив обмеження з російських та китайських державних ЗМІ, а також повернув їх у видачу.

Тепер користувачі можуть бачити їх в рекомендаціях та ще й без відповідної позначки про фінансування державою. 

Повідомляє Yahoo.

Два роки тому Twitter запровадив заходи для позначення акаунтів ЗМІ, підконтрольних урядам: Китаю та Росії. Тоді був введений тег "Залишайтеся в курсі", що вказує на редакційний контроль з боку цих країн. 

Також ці акаунти були заблоковані в пошуковій видачі, але від сьогодні обмеження були зняті рішенням власника мережі Ілона Маска.  

Такий крок викликав ажіотаж серед користувачів соціальних мереж та експертів. Хоч політика Twitter все ще передбачає, що фінансовані урядами ЗМІ мають бути позначені відповідним чином, акаунти китайських та російських державних ЗМІ, таких як народна газета, ізвестія і Сіньхуа - знову з'являються в результатах пошуку. Ці ж акаунти з'являються у верхній частині списку, а також рекомендуються в розділі "Для вас", який з 15 квітня цього року буде відображати лише так звані перевірені акаунти, які, проте, жодної перевірки не проходять, а лише сплачують Маску $8 за підписку Twitter Blue.  

Наразі Twitter позначив акаунт Національного громадського радіо(NPR) як медіа, що фінансується урядом США. Це викликало негативну реакцію і прохання NPR видалити цю позначку. Хоча Twitter запевняв, що акаунти авторитетних медіа-організацій, таких як BBC та NPR, не будуть позначені, Маск, схоже, передумав. Річ у тім, що фінансування від уряду США для NPR не перевищує 1% від загального бюджету радіо.

Twitter. маскобмеження

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