Маск продав акцій Tesla ще на 960 мільйонів доларів

Думаю про те, щоб залишити роботу й стати інфлюенсером на повний робочий день

CEO Tesla Ілон Маск продав більше 934 тисяч акцій компанії на 963 млн доларів для сплати податків на виконання додаткових 2,2 млн опціонів.

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи регулятора.

Зазначається, що Маск продає акції 5 тижнів поспіль - за це період він продав акцій на 11,8 млрд дол.

Маск пожартував у Twitter через кілька годин після того, як опублікували документи про транзакцію.

"Думаю про те, щоб залишити роботу й стати інфлюенсером на повний робочий день", - написав бізнесмен, запитавши своїх майже 66 мільйонів підписників, що вони думають про цю ідею. Після цього він відповів кількома смішними емодзі.

Акції Tesla знизилися на 2% до 983,90 дол перед початком торгів у п'ятницю.

Акції впали на 18% з піку 4 листопада на тлі продажем Маском своїх акцій.

За даними Bloomberg Billionaires Index, Маск є найбагатшою людиною у світі, з 266 мільярдами доларів, його статки цього року зросли на 110 мільярдів доларів.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акцій на суму близько 5 мільярдів доларів.

Як пише WSJ, Маск продав акції для виконання податкових зобов'язань, пов'язаних із реалізацією опціонів на них.

Акції Tesla на торгах 8 листопада впали після того, як підписники засновника компанії Ілона Маска проголосували за продаж 10% його частки.

Засновник Tesla Ілон Маск оголосив про додатковий продаж акцій виробника електромобілів на суму близько 687 млн дол.

СEO Tesla Ілон Маск продав акції компанії ще на 930 млн доларів для покриття опціону на акції.

CEO Tesla Ілон Маск продав ще 934 091 акцію компанії на 1,01 млрд доларів.