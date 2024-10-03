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Маск віддав десятки мільйонів на республіканські ініціативи набагато раніше, ніж вважалось – WSJ

03 жовтня 2024, 13:01
Маск віддав десятки мільйонів на республіканські ініціативи набагато раніше, ніж вважалось – WSJ
Фото: з вільних джерел
Мільярдер став одним із найбільших донорів консервативних організацій.

Ці пожертви були надані групам, пов’язаним із колишнім помічником Трампа Стівеном Міллером і кандидатом на посаду президента Флориди Рона ДеСантіса.

Про це пише журнал The Wall Street Journal.

Фінансова підтримка Ілона Маска для республіканської партії виявилася значно масштабнішою і почалася раніше, ніж передбачалося раніше.

Мільярдер таємно передавав десятки мільйонів доларів групам, пов'язаним з екс радником Дональда Трампа Стівеном Міллером та прихильниками губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який претендує на посаду президента США.

Ці внески доводять ключову роль Ілона Маска у фінансуванні республіканських ініціатив задовго до створення ним суперкомітету політичних дій для підтримки Трампа.

Також мільярдер став одним із найбільших донорів консервативних організацій. 

Укупі з його впливом у соцмережах це робить його однією з найвпливовіших фігур в американській політиці.

Восени 2022 року більше 50 мільйонів доларів, виділених Маском, було спрямовано на рекламні кампанії групи "Громадяни за розсудливість", які критикували демократів щодо питань трансгендерного медичного обслуговування і імміграції.

Влітку ми також повідомляли, що Ілон Маск може працювати в Білому домі у разі перемоги Трампа на виборах.

 

Ілон МаскВибори в США

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