CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПро це він повідомив в останньому твіті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск видалив свою сторінку у Twitter
Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що видалив свою сторінку в соцмережі Twitter
Фото: reuters.com
“Щойно видалив свою сторінку в Twitter“, - написав Маск, йдеться в "Укрінформ".
У коментарях до свого посту він також повідомив користувачам, що вони зможуть виграти одну з трьох моделей автомобіля Tesla, зайшовши на його сторінку.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп знову породив хвилю жартів і "фотожаб" у соцмережах через твіт, в якому він розповідає про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі "принцом китів"
Читайте також: Соціальній мережі Twitter виповнилося 13 років
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 06 2019 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження