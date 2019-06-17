Маск видалив свою сторінку у Twitter Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що видалив свою сторінку в соцмережі Twitter

Про це він повідомив в останньому твіті.

Фото: reuters.com

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