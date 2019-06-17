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Маск видалив свою сторінку у Twitter

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що видалив свою сторінку в соцмережі Twitter
Про це він повідомив в останньому твіті.
Маск видалив свою сторінку у Twitter Фото: reuters.com

“Щойно видалив свою сторінку в Twitter“, - написав Маск, йдеться в "Укрінформ".

У коментарях до свого посту він також повідомив користувачам, що вони зможуть виграти одну з трьох моделей автомобіля Tesla, зайшовши на його сторінку.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп знову породив хвилю жартів і "фотожаб" у соцмережах через твіт, в якому він розповідає про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі "принцом китів"

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17 06 2019 12:58
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