Помилка у твітері Трампа про "принца китів" породила меми у соціальних мережах Президент США Дональд Трамп знову породив хвилю жартів і "фотожаб" у соцмережах через твіт, в якому він розповідає про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі "принцом китів"

У дописі від 13 червня Трамп похвалився, що під час останньої закордонної поїздки спілкувався з "іноземними урядами" щодня.

Фото: reuters.com

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