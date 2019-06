Помилка у твітері Трампа про "принца китів" породила меми у соціальних мережах

"Я зустрівся королевою Англії, принцом китів, прем’єр-міністром Сполученого Королівства, прем’єр-міністром Ірландії, президентами Франції і Польщі" - написав він, інформує "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Кити" у твіті Трампа з’явилися внаслідок некоректного написання слова "Уельс", адже англійською ці два слова розрізняються в написанні лише однією літерою – Wales і whales. В результаті зустріч з принцом Уельським Чарльзом перетворилась у зустріч з "принцом китів".

І хоча Трамп швидко відреагував і видалив допис, замінивши його новим без помилки, соцмережі вже було не зупинити.

"Перші фото з зустрічі Трампа з принцом китів" - написала користувачка Хейзел Шерінг.

First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A