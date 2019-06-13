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Помилка у твітері Трампа про "принца китів" породила меми у соціальних мережах

Президент США Дональд Трамп знову породив хвилю жартів і "фотожаб" у соцмережах через твіт, в якому він розповідає про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі "принцом китів"
У дописі від 13 червня Трамп похвалився, що під час останньої закордонної поїздки спілкувався з "іноземними урядами" щодня.
Помилка у твітері Трампа про "принца китів" породила меми у соціальних мережах Фото: reuters.com

"Я зустрівся королевою Англії, принцом китів, прем’єр-міністром Сполученого Королівства, прем’єр-міністром Ірландії, президентами Франції і Польщі" - написав  він, інформує "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Кити" у твіті Трампа з’явилися внаслідок некоректного написання слова "Уельс", адже англійською ці два слова розрізняються в написанні лише однією літерою – Wales і whales. В результаті зустріч з принцом Уельським Чарльзом перетворилась у зустріч з "принцом китів".

І хоча Трамп швидко відреагував і видалив допис, замінивши його новим без помилки, соцмережі вже було не зупинити.

"Перші фото з зустрічі Трампа з принцом китів" - написала користувачка Хейзел Шерінг.

 

"Принц китів".

Дехто навіть запропонував змінити прапор Уельсу, а хтось пожартував, що Трамп переплутав принца з дофіном (ще одна гра слів – написання слів "дофін" (спадкоємець французького престолу) і "дельфін" теж схожі).

Нагадаємо, ​напередодні Трамп обізвав мера Лондона "відмороженим невдахою".

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13 06 2019 19:47
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