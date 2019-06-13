Помилка у твітері Трампа про "принца китів" породила меми у соціальних мережах
"Я зустрівся королевою Англії, принцом китів, прем’єр-міністром Сполученого Королівства, прем’єр-міністром Ірландії, президентами Франції і Польщі" - написав він, інформує "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
"Кити" у твіті Трампа з’явилися внаслідок некоректного написання слова "Уельс", адже англійською ці два слова розрізняються в написанні лише однією літерою – Wales і whales. В результаті зустріч з принцом Уельським Чарльзом перетворилась у зустріч з "принцом китів".
І хоча Трамп швидко відреагував і видалив допис, замінивши його новим без помилки, соцмережі вже було не зупинити.
"Перші фото з зустрічі Трампа з принцом китів" - написала користувачка Хейзел Шерінг.
First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A— Hazel Shearing (@hazelshearing) 13 июня 2019 г.
"Принц китів".
Дехто навіть запропонував змінити прапор Уельсу, а хтось пожартував, що Трамп переплутав принца з дофіном (ще одна гра слів – написання слів "дофін" (спадкоємець французького престолу) і "дельфін" теж схожі).
Нагадаємо, напередодні Трамп обізвав мера Лондона "відмороженим невдахою".
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