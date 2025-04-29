The Atlantic: Радники Трампа часто ігнорують його — чекають, поки він "перестане нести маячню"

Радники Дональда Трампа виконують його вказівки тільки після того, як він висловлює їх двічі.

Деякі радники Дональда Трампа використовують негласне правило — виконувати будь-яке доручення президента США тільки після того, як він скаже про нього двічі.

Про повідомляє The Atlantic з посиланням на власні джерела.

Радники Дональда Трампа виконують його вказівки тільки після того, як він висловлює їх двічі. Для деяких радників Трампа це стало "неофіційним правилом" роботи з ним, розповіли вони. Один зі співрозмовників The Atlantic вважає це правило необхідним і важливим, тому що Трамп "говорить багато лайна".

Як приклад такої стратегії The Atlantic описує випадок із Центром Кеннеді, який щорічно вручає нагороди за внесок у розвиток американської культури. За традицією нагороджені зустрічаються з президентом, але під час першого терміну Трампа дехто відмовився це робити, а він, у свою чергу, не відвідав там жодного заходу.

На другому терміні Трамп, як пише The Atlantic, задумався про те, щоб призначити себе головою Центру Кеннеді. Цю посаду обіймав філантроп і мільярдер Девід Рубенштейн, і Трамп наказав раднику: "Подзвони Девіду Рубенштейну і скажи йому, що його звільнено". Але за роботу помічники президента взялися тільки тоді, коли Трамп знову згадав про своє бажання стати головою Центру Кеннеді. На початку лютого Трамп звільнив більшу частину ради директорів і призначив себе головою.