НОВИНИАмериканський мільярдер і винахідник Ілон Маск запропонував зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю за прикладом Гонконгу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск запропонував за прикладом Гонконгу зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю
Моя рекомендація... — встановити спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка б була достатньо приємною, але, ймовірно, не зробить усіх щасливими... Я вважаю, що, ймовірно, вони могли б мати більш мʼяку угоду, ніж Гонконг
Фото: з вільних джерел
Про це він сказав в інтервʼю виданню Financial Times.
"Моя рекомендація... — встановити спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка б була достатньо приємною, але, ймовірно, не зробить усіх щасливими... Я вважаю, що, ймовірно, вони могли б мати більш мʼяку угоду, ніж Гонконг", — сказав Маск.
Відповідаючи на запитання про Китай та ризики для заводу Tesla в Шанхаї, який виробляє від 30 до 50% загальної продукції Tesla, Маск сказав, що конфлікт навколо Тайваню неминучий. Він додав, що буде не єдиним, хто постраждає від наслідків.
"Tesla буде втягнута в будь-який конфлікт, Apple зіткнеться з дуже великими проблемами, це точно", — додав він.
Маск захоплювався Китаєм та інвестував у цю країну. Але, за його словами, Пекін чітко дав зрозуміти, що не схвалює впровадження системи супутникового звʼязку Starlink в Україні. Маск також розповів, що китайська влада шукала гарантій того, що Starlink не продаватиметься в Китаї.
Нагадаємо, що Ілон Маск нарвався на шквал критики після твіту з пропозиціями щодо миру між Україною та росією.
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07 10 2022 18:55 МЕДІА
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