Маск змінив номер телефону після конфлікту з Трампом

За словами спікера Палати представників США, Маск перестав із ним спілкуватися після сварки з президентом Дональдом Трампом.

Колишній глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск після сварки з президентом США Дональдом Трампом змінив номер телефону.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє NEWSMAX.

За словами Джонсона, Маск перестав із ним спілкуватися після сварки з президентом Дональдом Трампом.

"Я відправив йому довге текстове повідомлення, а потім його номер телефону змінився, тому що після сварки щось сталося - я зрозумів, що відправляю його кудись у порожнечу, і він так і не прочитав", - додав спікер.

Джонсон уточнив, що між ним і Маском зараз ведуться переговори через третіх осіб, щоб відновити контакт.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним особисто. Ми повинні виправити ситуацію", - вважає він.

За словами Джонсона, Маску, Трампу і Республіканській партії необхідно усунути розбіжності до проміжних виборів.

"Чесно кажучи, я думаю, президент (Трамп - ред.) теж це розуміє, але між ними є напруга", - додав спікер.

5 червня світ став свідком різкого загострення конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском. Колишні союзники, які ще донедавна працювали разом над виборчою кампанією та урядовими ініціативами, нині публічно обмінюються звинуваченнями, погрозами та політичними постами, що вже призвело до наслідків для фондових ринків і політичного ландшафту США.

Президент США Дональд Трамп також розкритикував підприємця Ілона Маска за його намір заснувати нову політичну силу, назвавши таку ініціативу "смішною" та "катастрофічною". За словами очільника Білого дому, американська політична система історично функціонує як двопартійна, і спроби створити третю партію лише дестабілізують ситуацію.