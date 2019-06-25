Майже 80% віддають перевагу українській мові на радіо і ТБ
Такі результати соціологічного дослідження "Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Національної ради та презентованого в Укрінформі.
"Близько 80% громадян надає перевагу українській як основній мові телевізійного та радіоефіру і є активними споживачами україномовного контенту на радіо і телебаченні", - йдеться в дослідженні.
Як уточнив член Нацради Сергій Костинський, понад 60% респондентів підтримують політику державного протекціонізму щодо збільшення кількості українського та україномовного контенту в ефірі вітчизняних телеканалів і радіостанцій.
"Наприклад, на запитання "Якою мовою, на вашу думку, в Україні мають здійснювати мовлення телеканали та радіостанції?" респонденти відповіли так: 23,6% повідомили, що лише українською, 52,8% - і українською, і російською, але українська мова має переважати", - зазначив Костинський.
Дослідницький проект "Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки" є частиною всеукраїнського соціологічного опитування "Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)", що проводилося Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня-червня 2019 року. Загалом було опитано 2021 респондента у 110-ти населених пунктах за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, що експертна група з питань мовної політики закликала владу не робити ревізію закону "Про функціонування української мови як державної" та роз’яснити норми закону населенню.
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