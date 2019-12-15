Майже столітній журнал "Перець" припиняє друк
Зазначається, що журнал продовжить виходити у світ в електронній версії, повідомляє "Громадське".
"Нагадую шановній громаді, що з січня наступного року часопис виходитиме у світ в електронному вигляді в мережі Інтернет. Отож підтримайте його не тільки морально, але й матеріально", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ZN,ua з посиланням на звернення головного редактора Юрія Іщенка, у цифровому форматі журнал почне виходити з січня 2020 року.
Зазначається, що три останні роки свого "чергового відродження" перець тримався тільки за передплатні кошти, спроби поширювати журнал уроздріб не дали результатів.
"Що стосується творчого колективу, то ми й далі будемо радувати вас гострими публікаціями, чутливими карикатурами й веселими малюнками. До зустрічі в Новому році!", - запевнив головний редактор.
У коментарі під постом видання уточнило, що зможе відновити паперову версію, якщо журнал «виправдає себе». Коштувати один примірник буде близько 100 гривень.
Український сатирично-гумористичний ілюстрований часопис "Перець" заснований у 1922 році в Харкові. Вихід журналу тричі зупинявся. Пік популярності припав на 1970-1980 рр. З січня 2014 журнал перестав виходити.
Останню спроба відновити випуск журналу редакція здійснила у 2017 році. Журнал під назвою "Перець. Весела республіка" проіснував ще три роки.
Нагадаємо, що газета "Дзеркало тижня" закриває друковану версію
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