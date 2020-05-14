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МЕА прогнозує рекордне падіння попиту на нафту

Прогноз покращений, однак залишається невизначеність термінів виходу з карантину
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує рекордне падіння попиту на нафту в 2020 році, однак знизило його масштаб у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів по всьому світу.
МЕА прогнозує рекордне падіння попиту на нафту Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в щомісячному звіті агентства, передає РБК - Україна.

Прогноз на 2020 рік в цілому припускає падіння попиту на 8,6 млн барелів на добу, що на 0,7 млн барелів на добу більше, ніж попередньому звіті. При цьому пікове падіння попиту припаде на другий квартал 2020 року - на 19,9 млн барелів на добу

За даними агентства, в травні світові поставки нафти скоротяться на 12 млн барелів на добу до дев'ятирічного мінімуму у 88 млн барелів на добу, оскільки угода ОПЕК+ вступила в силу, а видобуток знижується в інших країнах.

Як наголошується в документі, в кінці травня близько 2,8 млрд. людей будуть жити в умовах ізоляції для стримування пандемії коронавіруса, порівняно з 4,0 млрд людей у квітні.

"Економічна активність почала поступове, але крихке відновлення. Однак, як і раніше, зберігається значна невизначеність. Найбільший питання полягає в тому, чи зможуть уряду пом'якшити карантинні заходи, не викликавши відновлення спалахів COVID-19", - йдеться у звіті.

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14 05 2020 12:40
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