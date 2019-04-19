Зеленський може повернути Донбас, якщо ухвалить угоду з Росією, - Медведчук

Москва наполягає на поверненні окупованих територій на її умовах

Кум Путіна і глава політради "Опозиційної платформи - За Життя" Віктор Медведчук пропонує Володимиру Зеленському, якщо він переможе на президентських виборах в Україні, укласти угоду з Москвою і таким чином відновити контроль над Донбасом і отримати дешевий газ і інвестиції з Росії.

Кремль хотів би дізнатися більше про Зеленського, у якого немає політичного досвіду, щоб зрозуміти, чи є він кимось, з ким він може мати справу, на відміну від чинного президента Петра Порошенка.

"У них немає ніяких очікувань в Москві", - сказав він. "Вони хочуть подивитися, що буде потім, хто буде в його (Зеленського) оточенні, і що він буде робити і з ким", заявив Медведчук в інтерв'ю Reuters.

Кремль дав зрозуміти, що буде радий програшу Порошенка, але не прокоментував Зеленського, сказавши лише, що він уважно стежить за заявами кандидатів і сподівається, що будь-який новий президент зможе укласти мирну угоду на Донбасі, який знаходиться під російською окупацією з 2014 року.

Основною метою Росії є повернення Донбасу під контроль України, але на своїх умовах.

Медведчук заявив, що досі Зеленський займає невірну позицію, але після обрання президентом, за його словами, він може змінити свою позицію, глибше вивчивши цю тему.

"Може бути, він прийде до думки, що заради миру потрібно це зробити", - сказав Медведчук.

"Ніхто не говорить про необхідність йти на поступки або щось віддавати. Ми говоримо про необхідність повернути людей і територію", - заявив він.

За словами Медведчука, Путін може бути готовий звільнити 24 захоплених українських моряків в якості жесту доброї волі.

Також Медведчук каже, що Зеленський міг би відновити економічні відносини з Росією.

Він повторив, що, як і раніше, Росія хоче, щоб переговори про долю Донбасу велися між київською владою, представниками проросійських керівників окупованих територій і самої Росії.

Медведчук додав, що готовий про це поговорити з Зеленським після виборів, якщо він переможе.

Раніше, кандидат у президенти України, чинний глава держави Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки із проханням розглянути доцільність участі Віктора Медведчука у форматі гуманітарної групи для звільнення українських заручників у Росії.

Як відомо, генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.