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Менеджер ProZorro обходить мільярдера Жеваго у підрахунках голосів на виборах

Доларовий мільярдер Костянтин Жеваго, за результатами опрацювання 68,75% протоколів, поступається на 150-му виборчому окрузі у Полтавській області менеджеру ProZorro Олексію Мовчану, висуванцю "Слуги народу"
Зокрема, Мовчан набирає 40,67% голосів, а самовисуванець Жеваго - 25,76%.
Менеджер ProZorro обходить мільярдера Жеваго у підрахунках голосів на виборах Костянтин Жеваго. Фото: kolo.poltava.ua

Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, йдеться в "УП".

"Істинно кажу вам - лихі часи настали. Олексій Мовчан, проектний менеджер ProZorro.Продажі, перемагає олігарха Константина Жеваго по мажоритарці", - написав у Facebook голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, тепер на ProZorro відкрита вакансія проектного менеджера.

"Маю сподівання, що вже за кілька років мутні схеми підуть в минуле і все буде продаватись на прозорих, конкурентних аукціонах", - додав Нефьодов.

Також він підколов Мовчана: "Олексій, де реформи, я питаю? Чому у мене у дворі асфальт порепаний?"

Нагадаємо, що згідно з результатами 50,24% оброблених електронних протоколів, у Верховну Раду проходять: "Слуга народу" - 42,44% голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) - 12,87%, "Європейська солідарність" - 8, 65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук офіційно оголосила позачергові парламентські вибори відбулися.

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