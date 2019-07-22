Менеджер ProZorro обходить мільярдера Жеваго у підрахунках голосів на виборах
Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, йдеться в "УП".
"Істинно кажу вам - лихі часи настали. Олексій Мовчан, проектний менеджер ProZorro.Продажі, перемагає олігарха Константина Жеваго по мажоритарці", - написав у Facebook голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
За його словами, тепер на ProZorro відкрита вакансія проектного менеджера.
"Маю сподівання, що вже за кілька років мутні схеми підуть в минуле і все буде продаватись на прозорих, конкурентних аукціонах", - додав Нефьодов.
Також він підколов Мовчана: "Олексій, де реформи, я питаю? Чому у мене у дворі асфальт порепаний?"
Нагадаємо, що згідно з результатами 50,24% оброблених електронних протоколів, у Верховну Раду проходять: "Слуга народу" - 42,44% голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) - 12,87%, "Європейська солідарність" - 8, 65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.
Глава ЦВК Тетяна Сліпачук офіційно оголосила позачергові парламентські вибори відбулися.
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