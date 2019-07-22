Юзик з "Кварталу" переміг на окрузі в Кривому Розі

Кандидат в депутати від "Слуги народу" Юрій Корявченков, він же Юзик з "Кварталу", виграв вибори по округу №33 в Кривому Розі.

За нього проголосували 60,93% виборців (більше 41 тисячі чоловік) за результатами обробки 94,31% протоколів. Про це йдеться на сайті Центрвиборчкому.

Другим став Вадим Віншель від "Опозиційної платформи - За життя", який набрав всього 7,77% (понад 5,2 тисячі голосів). Третє місце зайняла Ольга Бабенко з "Батьківщини" - 6,51% (близько 4,4 тисячі голосів).

Нагадаємо, що колега Корявченкова Володимир Зеленський займає пост президента України.

Згідно з результатами 50,24% оброблених електронних протоколів, у Верховну Раду проходять: "Слуга народу" - 42,44% голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) - 12,87%, "Європейська солідарність" - 8, 65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук офіційно оголосила позачергові парламентські вибори відбулися.

Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що ймовірно, політсилі і не доведеться об'єднуватися з іншими партіями.