Разумков не впевнений, що "Слуга народу" створюватиме коаліцію з іншими партіями
За його словами, "Слуга народу" відкрита до діалогу ,але треба виходити з кінцевих результатів опонентів, йдеться в "УП".
"Співпрацювати у Раді ми зможемо з усіма політичними силами, які будуть співпадати з нами в ідеологічних поглядах, у тому базовому баченні розвитку нашої країни", - сказав Разумков.
"Але наразі говорити про коаліцію, мабуть, не доводиться, оскільки ми бачимо достатньо непогані наші результати. І ми ще не до кінця бачимо результати наших колег чи опонентів по Верховній Раді", - додав він.
На питання, чи погодилась би партія підтримати на пост прем'єр-міністра Святослава Вакарчука, Разумков зазначив, що очільника уряду пропонує коаліція, про склад якої говорити поки не доводиться.
"Давайте подивимося результати "Голосу" і результати "Слуги народу". Думаю, у нашій команді достатньо людей, які можуть відповідати тим викликам, які є у країні. У нас є по 2-3 людини на кожну посаду", - наголосив політик.
При цьому прізвища кандидатів він не став низивати.
Крім того Разумков стверджує, що українцям не варто боятися узурпації влади.
За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
Нагадаємо, Центральна виборча комісія підрахувала 33,79 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України.
Перше місце, за цими даними, посідає партія '"Слуга народу" (42,15%).
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