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ПОЛІТИКА НОВИНИ

За підрахунками третини протоколів лідирує партія Зеленського

Центральна виборча комісія підрахувала 33,79 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України
Перше місце, за цими даними, посідає партія '"Слуга народу" (42,15%).
За підрахунками третини протоколів лідирує партія Зеленського Фото: EPA/UPG

Значно відстають від лідера '"Опозиційна платформа – За життя" (12,7%), '"Європейська солідарність" (8,72%), "Всеукраїнське об’єднання '"Батьківщина" (8,17%), партія '"Голос" (6,41%), йдеться у "Радіо Свобода".

Наразі першою серед політичних сил, які до парламенту не потрапляють, є "Радикальна партія Олега Ляшка" (3,96%), далі йдуть "Сила і честь" (3,73) та "Опозиційний блок" (3,22%).

Ці дані в цілому збігаються з результатами, які оприлюднили соціологи Національного екзит-полу.

П’ятивідсотковий прохідний бар’єр, за даними екзит-полу, долають:

"Слуга народу" – 44,2%
"Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%
"Європейська солідарність" – 8,8%
ВО "Батьківщина" – 7,4%
"Голос" – 6,5%.

Нагадаємо, підсумкова явка на виборах після підрахунку даних 197 зі 199 округів не перевищує 50%.

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