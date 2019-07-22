За підрахунками третини протоколів лідирує партія Зеленського
Значно відстають від лідера '"Опозиційна платформа – За життя" (12,7%), '"Європейська солідарність" (8,72%), "Всеукраїнське об’єднання '"Батьківщина" (8,17%), партія '"Голос" (6,41%), йдеться у "Радіо Свобода".
Наразі першою серед політичних сил, які до парламенту не потрапляють, є "Радикальна партія Олега Ляшка" (3,96%), далі йдуть "Сила і честь" (3,73) та "Опозиційний блок" (3,22%).
Ці дані в цілому збігаються з результатами, які оприлюднили соціологи Національного екзит-полу.
П’ятивідсотковий прохідний бар’єр, за даними екзит-полу, долають:
"Слуга народу" – 44,2%
"Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%
"Європейська солідарність" – 8,8%
ВО "Батьківщина" – 7,4%
"Голос" – 6,5%.
Нагадаємо, підсумкова явка на виборах після підрахунку даних 197 зі 199 округів не перевищує 50%.
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