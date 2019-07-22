За підрахунками третини протоколів лідирує партія Зеленського

Центральна виборча комісія підрахувала 33,79 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України

Перше місце, за цими даними, посідає партія '"Слуга народу" (42,15%).

Значно відстають від лідера '"Опозиційна платформа – За життя" (12,7%), '"Європейська солідарність" (8,72%), "Всеукраїнське об’єднання '"Батьківщина" (8,17%), партія '"Голос" (6,41%), йдеться у "Радіо Свобода".

Наразі першою серед політичних сил, які до парламенту не потрапляють, є "Радикальна партія Олега Ляшка" (3,96%), далі йдуть "Сила і честь" (3,73) та "Опозиційний блок" (3,22%).

Ці дані в цілому збігаються з результатами, які оприлюднили соціологи Національного екзит-полу.

П’ятивідсотковий прохідний бар’єр, за даними екзит-полу, долають:

"Слуга народу" – 44,2%

"Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%

"Європейська солідарність" – 8,8%

ВО "Батьківщина" – 7,4%

"Голос" – 6,5%.

Нагадаємо, підсумкова явка на виборах після підрахунку даних 197 зі 199 округів не перевищує 50%.

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