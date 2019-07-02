Мер Дніпра "категорично проти" Січеславської області

Філатов впевненний, що у парламентарів не вийде перейменувати область

Міський голова Дніпра Борис Філатов висловився проти перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

"Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом. Це не парламент, а клуб політичних самогубців", - написав Філатов.

При цьому він зазначив, що впевнений у тому, що у парламентарів не вийде перейменувати область.

Нагадаємо, народні депутати проголосували за те, щоб внести до порядку денного десятої сесії Верховної ради і направити до Конституційного суду законопроект щодо внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області (№9310-1) у Січеславську.

Як відомо, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький. Також Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Перейменування міст відбулося у межах декомунізації.

У квітні 2018 року група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект №8329 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. У травні до Верховної Ради внесли законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області.

11 липня профільний комутет Ради підтримав перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Також, Верховна рада України Ухвалила законопроект, яким перейменувала Кіровоградський район Кіровоградської області на Кропивницький район.