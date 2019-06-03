Мер Дніпра пообіцяв 200 тисяч за зламану руку вандала
Про це 6 березня Філатов написав у Facebook, повідомляє "Українська правда".
"Ненависті пост. Сьогодні вночі наркоторговці обмалювали своєю "рекламою" всю центральну частину міста. Включаючи пам'ятник Олександру Полю. Першому почесному громадянину Катеринослава! Вони. Обмалювали. Поля", - обурився мер Дніпра.
За його словами, у нього лопнуло "залізне терпіння" і тепер він буде "воювати".
"Для початку оголошується премія будь-кому, хто дасть достовірну інформацію, яка дозволить затримати цього покидька", - заявив Філатов.
"100 000 гривень за його ім'я. Якщо при впізнанні і затриманні у нього виявиться зламана рука (краще обидві), тоді виплачую 200 000 з мерського фонду", - додав він.
Також мер заявив, що за кожного наступного спійманого вандала сума винагороди буде затверджена на найближчій сесії міськради.
Нагадаємо, що могилу автора "Капіталу" та "Комуністичного маніфесту" - німецького філософа і економіста Карла Маркса осквернили.
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