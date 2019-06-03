Мер Дніпра пообіцяв 200 тисяч за зламану руку вандала

"Сьогодні вночі наркоторговці обмалювали своєю "рекламою" всю центральну частину міста. Включаючи пам'ятник Олександру Полю"

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що більше не буде терпіти витівок вандалів, які обмалювали своєю "рекламою" всю центральну частину міста і пообіцяв премію від 100 до 200 тисяч гривень за інформацію про "покидьків".

Про це 6 березня Філатов написав у Facebook, повідомляє "Українська правда".

"Ненависті пост. Сьогодні вночі наркоторговці обмалювали своєю "рекламою" всю центральну частину міста. Включаючи пам'ятник Олександру Полю. Першому почесному громадянину Катеринослава! Вони. Обмалювали. Поля", - обурився мер Дніпра.

За його словами, у нього лопнуло "залізне терпіння" і тепер він буде "воювати".

"Для початку оголошується премія будь-кому, хто дасть достовірну інформацію, яка дозволить затримати цього покидька", - заявив Філатов.

"100 000 гривень за його ім'я. Якщо при впізнанні і затриманні у нього виявиться зламана рука (краще обидві), тоді виплачую 200 000 з мерського фонду", - додав він.

Також мер заявив, що за кожного наступного спійманого вандала сума винагороди буде затверджена на найближчій сесії міськради.

Нагадаємо, що могилу автора "Капіталу" та "Комуністичного маніфесту" - німецького філософа і економіста Карла Маркса осквернили.