Мер міста в штаті Алабама у соцмережах закликав до вбивства геїв

Мер міста Карбон-Хілл в американському штаті Алабама Марк Чамберс опублікував у Facebook заклик до вбивства геїв.

Чиновник розмістив на своїй сторінці картинку, в якій гомосексуали та кроссдрессери (люди, що одягають одяг протилежної статі, тобто практикуючі кроссдрессінг – ред.) прирівнюються до вбивць дітей і соціалістів, повідомляє ВВС.

"Ми живемо в суспільстві, де гомосексуалісти навчають нас моралі, трансвестити - біології людини, вбивці дітей - прав людини, а соціалісти - економіці", - написав Чамберс.

Він додав, що "єдиний спосіб змінити це - вбити проблему".

"Я знаю, що погано так говорити, але без їхнього вбивства немає способу виправити ситуацію", - підсумував мер.

Пізніше пост був видалений.

Слова Чемберса викликали обурення і заклики відправити його у відставку. Правозахисники назвали слова мера Карбон-Хілл "жахливими, безсовісними й неприйнятними", оскільки представники ЛГБТ-спільноти стикаються з переслідуваннями й насильством, особливо в Алабамі.

Спочатку в розмові з журналістами Чамберс заперечував, що написав пост, але потім заявив, що опублікував його випадково, збираючись переслати повідомлення в особистому листуванні. Під час розмови мер також згадав мігрантів, назвавши їх невдячними, і стверджуючи, що вони "захопили США".

Пізніше посадовець опублікував у своєму фейсбуці вибачення, зазначивши, що його фразу вирвали із контексту. За словами Чемберса, пост не був націлений на ЛГБТ-спільноту і він знає, що "неправильно говорити, що хтось має бути убитий".

Нагадаємо, що більша частина Верховного Суду Бразилії проголосувала за криміналізацію гомофобії і трансфобії.