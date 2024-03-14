Мер Парижа хоче відсторонення спортсменів з росії на Олімпіаді

Мер столиці Франції вкотре виступила проти участі російських спортсменів на Олімпіаді-2024.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Було б добре, якби атлети з країни-терористки не приймали участь в міжнародних змаганнях", - заявила мер Парижу Анн Ідальго.

Вона додала, що воліла б, щоб вони не приїжджали.

"Ми не можемо поводитися так, начебто вторгнення не існує. Ми не можемо вести себе так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні загрожує всій Європі", - сказала очільниця столиці.

За її словами, проти ізраїльських спортсменів подібні санкції не можна вводити, оскільки дії Ізраїлю відрізняються від агресії росії.

"Про введення санкцій проти Ізраїлю у зв'язку з Олімпійськими та Паралімпійськими іграми не може бути й мови. Тому що Ізраїль - демократична країна", - підсумувала Ідальго.

Місяць тому вона вже робила схоже звернення: Я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у змаганнях.