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ПОЛІТИКА

Я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у змаганнях – мер Парижа

09 лютого 2023, 14:06
Я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у змаганнях – мер Парижа
Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що допоки росія окуповує українські території і цілиться у цивільне населення та інфраструктуру, вона не хоче бачити російських атлетів на змаганнях.

Анн Ідальго сьогодні виступила у сесійній залі Київради. Про це у своєму телеграмі написав Віталій Кличко. 

Очільниця французської столиці заявила, що цілком справедливо задаватися питанням про дозвіл, який приймаюче місто могло б надати спортсменам, які є громадянами країни, що чинить найстрашніші військові злочини проти українського населення, і додала, що розуміє нас.

"Ось чому я хочу висловити вам своє переконання та свою волю: поки російські війська продовжуватимуть вас бомбардувати, націлюватися на ваше цивільне населення та вашу інфраструктуру, поки російські солдати окупують вашу територію, я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях", – підкреслила Ідальго.

Вона наголосила, що це її переконання як мера, як політичної лідерки, як переконаної європейки. Анн не сумнівається, що Міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати цю позицію.

Нагадаємо, що вже за рік у Парижі відбудуться літні Олімпійські та Паралімпійські ігри.

КиїврадаПарижІдальгоОлдімпіада

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