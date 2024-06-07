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ПОЛІТИКА

Берлін і Париж проти зусиль ЄС зупинити потрапляння розкішних авто до росії через білорусь – Politico

07 червня 2024, 09:11
Берлін і Париж проти зусиль ЄС зупинити потрапляння розкішних авто до росії через білорусь – Politico
Репліка Bugatti C16 Calibier на базі Chery Elara (Фото: auto.ria.com)
Лімузин Mercedes найвищого класу є символом статусу для будь-якого російського олігарха.

Німеччина та Франція виступають проти зусиль Європейського Союзу закрити лазівку, що дозволяє товарам високого класу, зокрема розкішним автомобілям, потрапляти до росії через білорусь.

Про це повідомляє Politico.

За словами трьох дипломатів, з якими поспілкувалося видання, опозиція з боку Берліна і Парижа змусила країни ЄС зважити, чи варто розділяти 14-й пакет санкцій проти росії й аналогічні заходи проти білорусі, щоб встигнути укласти угоду до саміту G7 в Італії 13-15 червня. Це дозволило б ЄС просунутися вперед із запровадженням головних санкцій, одночасно припинивши боротьбу за санкції проти білорусі.

Видання нагадало, що ЄС запровадив санкції проти білорусі ще до вторгнення росії в Україну. Таким чином Брюссель покарав Мінськ за фальсифікацію президентських виборів у 2020 році, на яких диктатор Олександр Лукашенко здобув перемогу, подавивши масові акції протесту.

Однак санкції проти білорусі мають лазівки, що дозволили перетворити країну на перевалочну базу для санкційних товарів, які згодом потрапляють до росії - дві країни мають спільний митний союз і тісно інтегровані.

"Якщо ми будемо вживати слабких заходів щодо білорусі, знаючи, що товари прибувають до москви через Мінськ, це буде трохи смішно", - сказав Poitico один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

"Принцип зрозумілий: якщо санкція затверджена, всі лазівки повинні бути закриті. Коли експорт предметів розкоші до росії заборонений, такі товари не повинні потрапляти до росії через треті країни", - зазначив старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel Жолт Дарваш.

Видання нагадало, що лімузин Mercedes найвищого класу є символом статусу для будь-якого російського олігарха або чиновника, який себе поважає. З блимаючими синіми фарами, виттям сирен та у супроводі позашляховиків із озброєною охороною, вони уже давно стали звичним видовищем на вулицях москви та інших російських міст.

російський диктатор владімір путін раніше їздив на броньованому Mercedes Pullman, а кілька років тому пересів на Aurus Senat російського виробництва.

За даними Міністерства економіки Німеччини, у 2023 році імпорт автомобілів з ЄС до білорусі зріс до 2,6 млрд доларів, що більш ніж у чотири рази більше, ніж у 2021 році.

Найбільше відносне зростання дослідники спостерігали у секторі розкішних автомобілів, на який припало дві третини загального збільшення імпорту вартістю 1,4 млрд доларів. З огляду на те, що це зростання суперечить розвитку внутрішнього автомобільного ринку білорусі, воно "ймовірно" пов'язане з подальшим реекспортом до росії.

Французький дипломат зазначив Politico, що Париж виступає за "сильні санкції проти країн, які обходять санкції", але сказав, що основна увага повинна бути зосереджена "на товарах, які служать російським військовим зусиллям".

Німецький дипломат у подібному контексті підкреслив, що "Німеччина підтримує рішучі заходи проти обходу санкцій, але основна увага повинна бути зосереджена на товарах, що мають відношення до російської агресивної війни".

Противники продажу предметів розкоші до росії заперечують, що путін хоче утримати свою еліту на своєму боці та зберегти власне становище у Кремлі, саме шляхом забезпечення своїх головних союзників вишуканими продуктами харчування та автомобілями високого класу.

БілорусьБерлінавтоПарижсанкціі проти росії

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