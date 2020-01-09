Мер Тернополя заразився коронавірусом
Про це мер повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає РБК - Україна.
У мера біль у горлі, але загальний стан нормальний.
"Тернополяни, друзі. Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу", - розповів Надал.
Мер переходить на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби у госпіталізації немає.
У Тернопільській області за минулу добу заразились 180 людей, всього в області 6194 випадків коронавірусу.
Крім того, в "червону зону" карантину потрапила, зокрема, Тернопільська область (Бережани, Чортків, Бережанський р-н).
Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.
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