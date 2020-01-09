Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мер Тернополя заразився коронавірусом

"Тернополяни, друзі. Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу"
Міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом. Жодний із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не виявився інфікованим.
Мер Тернополя заразився коронавірусом facebook.com

Про це мер повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає РБК - Україна.

У мера біль у горлі, але загальний стан нормальний.

"Тернополяни, друзі. Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу", - розповів Надал.

Мер переходить на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби у госпіталізації немає.

enlightened У Тернопільській області за минулу добу заразились 180 людей, всього в області 6194 випадків коронавірусу.

Крім того, в "червону зону" карантину потрапила, зокрема, Тернопільська область (Бережани, Чортків, Бережанський р-н).

Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 09 2020 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.